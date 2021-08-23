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طالبان: لن تقبل بأي تمديد للموعد النهائي لرحيل القوات الأجنبية

06:21 م الإثنين 23 أغسطس 2021
طالبان: لن تقبل بأي تمديد للموعد النهائي لرحيل القوات الأجنبية

حركة طالبان

كابول - (بي بي سي)

قالت حركة طالبان إنها لن تقبل بأي تمديد لإجلاء كامل القوات الغربية عن أفغانستان لما بعد الموعد النهائي المرتقب في الـ31 من شهر أغسطس الجاري، كما حددته الولايات المتحدة سابقًا.

جاء ذلك بعد استيلاء مسلحي الحركة المتشددة على معظم البلاد في الأسبوع الماضي.

واعتبر سهيل شاهين، الناطق باسم طالبان، الموعد المتفق عليه بمثابة "خط أحمر"، واعتبر في مقابلة أجراها مع "بي بي سي" أي استمرار للوجود العسكري الأجنبي هناك على أنه غطاء لاستمرار الاحتلال.

ودافع في سياق المقابلة عن انتشار عناصر طالبان على أطراف مطار العاصمة كابول إبان سقوطها وقال إن القصد من وجودهم لم يكن لمنع الناس من السفر من البلاد بعدما أحكم المقاتلون السيطرة عليها، وإنما لصد أي هجمات لتنظيم داعش.

واستبعد المسؤول لدى طالبان أن يكون هناك بعودتها ما يهدد حياة السكان أو ممتلكاتهم موضحا أن الحركة تريد بقاء الناس في أفغانستان وأن يتعاونوا معها في إعادة إعمار البلاد.

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حركة طالبان القوات الأجنبية أفغانستان سهيل شاهين

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