سفير الصومال بالقاهرة: طائرتا مساعدات إنسانية عربية إلى مقديشو لمواجهة كورونا

القاهرة - أ ش أ

قال السفير إلياس شيخ عمر، سفير دولة الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إنه سيتم إرسال طائرتي مساعدات عربية؛ لدعم الشعب الصومالي خلال أيام تنفيذا لقرارات مجلس وزراء الصحة العرب الأخيرة بدعم الصومال.

وثمن السفير الصومالي- في تصريح، اليوم الاثنين- الدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في دعم ومساندة الصومال، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الصومالي ناقش مع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مؤخرا عددا من الموضوعات والقضايا، وخاصة مسألة إسقاط الديون عن الصومال وكذلك الانتخابات الصومالية.

وأعرب السفير الصومالي عن شكره للسلطات المصرية؛ لتقديمها كافة التسهيلات الممكنة لإتمام إرسال طائرتي المساعدات المقدمة من الدول العربية؛ لمساعدة الصومال في مواجهة جائحة كورونا، والتي ستقلع من القاهرة.