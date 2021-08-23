Masrawy logo white

سفير الصومال بالقاهرة: طائرتا مساعدات إنسانية عربية إلى مقديشو لمواجهة كورونا

04:31 م الإثنين 23 أغسطس 2021
سفير الصومال بالقاهرة: طائرتا مساعدات إنسانية عربية إلى مقديشو لمواجهة كورونا

السفير إلياس شيخ عمر

القاهرة - أ ش أ

قال السفير إلياس شيخ عمر، سفير دولة الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إنه سيتم إرسال طائرتي مساعدات عربية؛ لدعم الشعب الصومالي خلال أيام تنفيذا لقرارات مجلس وزراء الصحة العرب الأخيرة بدعم الصومال.

وثمن السفير الصومالي- في تصريح، اليوم الاثنين- الدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في دعم ومساندة الصومال، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الصومالي ناقش مع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مؤخرا عددا من الموضوعات والقضايا، وخاصة مسألة إسقاط الديون عن الصومال وكذلك الانتخابات الصومالية.

وأعرب السفير الصومالي عن شكره للسلطات المصرية؛ لتقديمها كافة التسهيلات الممكنة لإتمام إرسال طائرتي المساعدات المقدمة من الدول العربية؛ لمساعدة الصومال في مواجهة جائحة كورونا، والتي ستقلع من القاهرة.

هذا المحتوى من

السفير إلياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة الصومال مقديشو فيروس كورونا

الخبر التالى:

يمكن تسليحها بالصواريخ.. من صنع أسطول إثيوبيا من الطائرات بدون طيار؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
184

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

229

متعافون اليوم

286352

إجمالي الإصابات

16671

إجمالي الوفيات

235864

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا