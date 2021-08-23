القبض على 1200 مهاجر غير شرعي عبروا الحدود النمساوية المجرية

فيينا - أ ش أ

أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في النمسا، أنه تم القبض على 1200 مهاجر عبروا الحدود النمساوية المجرية في ولاية بورجنلاند بشكل غير قانوني، خلال أول أسبوعين من أغسطس الجاري، مشيرا إلى أنه في كل يوم هناك بالفعل نحو 100 مهاجر يتسللون إلى البلاد.

وقالت قيادات الحزب فى مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن هناك زيادة كبيرة فى المعابر الحدودية غير القانونية وخاصة فى مقاطعة نيوهاوس أم كلاوسنباخ في جنوب بورجنلاند على وجه التحديد.

وأوضح راينهارد جود موند عمدة المقاطعة فى المؤتمر الصحفي أن المعابر الحدودية غير الشرعية تتزايد بشكل كبير وأن الأحياء مكتظة، متوقعا أنه في منتصف فبراير المُقبل ستشهد بورجنلاند المزيد من هجمات المهاجرين غير القانونية في المناطق الحدودية كما أن أنشطة التهريب سوف تنشط.

وقال جود إن وزارة الداخلية أبلغته بتجهيز أماكن طارئة لاستيعاب المهاجرين،.مشيرا إلى أن سكان المنطقة خائفون ولن يشعروا بالأمان بعد الآن إذا جاء اللاجئون بالفعل إلى نيوهاوس، وأن الوضع خطير للغاية وهو أمر لا مفر منه.

يذكر أن حالة من القلق تسود النمسا منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان حيث يهرب السكان للنجاة بحياتهم محاولين مغادرة البلاد بينما أكدت الحكومة النمساوية أنها لن تستقبل المزيد من اللاجئين وسوف تكتفي بالمساعدة في الموقع.