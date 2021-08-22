Masrawy logo white

خاما برس: استمرار انتظار الآلاف خارج مطار حامد كرزاي وسط محاولات يائسة للإنقاذ حياتهم

11:57 ص الأحد 22 أغسطس 2021
خاما برس: استمرار انتظار الآلاف خارج مطار حامد كرزاي وسط محاولات يائسة للإنقاذ حياتهم

وزارة الخارجية الأمريكية

كابول- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مطار العاصمة الأفغانية كابول سيظل مغلقا لمدة 48 ساعة لإجلاء آلالاف من الرجال والنساء والأطفال الذين ينتظرون دخول مطار حامد كرزاي الدولي والخروج من كابول وسط درجات الحرارة المرتفعة، وذلك في محاولة يائسة لإنقاذ حياتهم ، مؤكدة أنه سيتم استئناف عملية النقل بعد ذلك .

وأضافت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية- صباح اليوم الأحد- أنه لا تزال سماء كابول تهيمن عليها الرحلات الجوية التي تحلق فوق العاصمة الأفغانية يوما بعد يوم، بينما هناك مشهد يائس على الأرض للملايين في منازلهم في حين يجلس الآلاف على أبواب المطار.

وأشارت الوكالة إلى أن سوء الوضع الإنساني حول مطار كابول، مؤكدة أن الوضع بلغ ذروته ولم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، حيث تم الإبلاغ عن مقتل 12 شخصا بالرصاص أو الاختناق في الأيام السبعة الماضية.

ووجهت الولايات المتحدة ودول أخرى رعاياها، بعدم القدوم إلى المطار حيث يكاد يكون من المستحيل التدافع وسط آلاف الأشخاص ودخول البوابة الرئيسية، ويتردد أن هناك إرشادات جديدة مخطط لها لأولئك الذين يرغبون في دخول المطار والتي يقال إنها بمساعدة سائقي سيارات الأجرة المحددين الذين سيحضرون الركاب إلى البوابات، من ناحية أخرى، ألمح البنتاجون إلى أن القوات الأمريكية قد تبدأ عمليات خارج مطار كابول لإنقاذ المواطنين.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الأمريكية مطار حامد كرزاي الرحلات الجوية مطار كابول طالبان تحكم أفغانستان

الخبر التالى:

وزارة الدفاع البريطانية: مقتل 7 أشخاص في حشد قرب مطار كابول وسط استمرار حالة الفوضى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
173

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286168

إجمالي الإصابات

16663

إجمالي الوفيات

235635

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا