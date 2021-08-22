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الجيش البريطاني يعلن مقتل سبعة مدنيين أفغان قرب مطار كابول الدولي

09:14 ص الأحد 22 أغسطس 2021
الجيش البريطاني يعلن مقتل سبعة مدنيين أفغان قرب مطار كابول الدولي

أرشيفية

كابول - أ ش أ:
أعلن الجيش البريطاني مقتل سبعة مدنيين أفغان قرب مطار كابول الدولي بأفغانستان، وذلك وسط فوضى الفارين من سيطرة حركة طالبان على البلاد.
وقالت وزارة الدفاع - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد - "إن الظروف على الأرض لا تزال صعبة للغاية لكننا نبذل قصارى جهدنا لإدارة الوضع بأمان قدر الإمكان".
يشار إلى أن المطار هو النقطة المحورية لآلاف الأشخاص الذين يحاولون الفرار من حركة "طالبان" بعد سيطرتها على كابول قبل قرابة إسبوع.

هذا المحتوى من

الجيش البريطاني مطار كابول الدولي أفغانستان حركة طالبان

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