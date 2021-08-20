تايلاند: تسجيل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

بانكوك - أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند اليوم الجمعة تسجيل 19 ألفا و851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى مليون و9 آلاف و710 حالات.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 240 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 8 آلاف و826 وفاة، حسبما ذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية.

ومن بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 19 ألفا و526 حالة بين عامة الناس، وتسجيل 325 حالة بين نزلاء السجون.

وتعافى على مدار أمس 20 ألفا و478 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي إلى 795 ألفا و805 أشخاص.