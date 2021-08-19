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مقتل 47 شخصًا في هجوم إرهابي في بوركينافاسو

01:02 ص الخميس 19 أغسطس 2021
مقتل 47 شخصًا في هجوم إرهابي في بوركينافاسو

أرشيفية

كيب تاون - (د ب أ)

قتل47 شخصًا من المدنيين وقوات الأمن ومؤيدي ميليشيا موالية للحكومة في هجوم إرهابي الأربعاء فى بوركينافاسو غرب أفريقيا.

وأشار تقرير إلى أن 30 مدنيًا و14 من قوات الأمن وثلاثة من عناصر ميليشيا موالية للحكومة قتلوا في الهجوم.

وتقع بوركينافاسو فى منطقة الساحل، وهى منطقة ممتدة جنوب الصحراء من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، وتنشط بها جماعات مسلحة أعلن بعضها الولاء لتنظيم داعش أو تنظيم القاعدة.

هجوم إرهابي بوركينافاسو جماعات مسلحة قوات الأمن

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