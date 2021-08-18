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واشنطن: غني لم يُعد "شخصية لها دور" في أفغانستان

09:10 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
واشنطن: غني لم يُعد "شخصية لها دور" في أفغانستان

أشرف غني

وكالات

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني لم يُعد "شخصية لها دور" في أفغانستان، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، الأربعاء، وجود الرئيس الأفغاني السابق في الإمارات.

وأشارت إلى أن بلادها ستسخر كل الوسائل الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية للضغط على طالبان وتحميلهم المسؤولية للوفاء بتعهداتهم، وأنها تعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة كل الأفغان الذين قد يتعرضون لأعمال انتقامية.

وأعلنت عن أنه سيتم قريبًا إجلاء نحو 800 من الأفغان الحاصلين على تأشيرات برنامج الهجرة الخاص، مشيرة إلى أن بلادها تواصلت مع عشرات الدول لتأمين استقبال المزيد من اللاجئين الأفغان.

أفغانستان حركة طالبان أشرف غني الخارجية الأمريكية

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