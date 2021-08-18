أين الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني؟

(بي بي سي):

من غير الواضح حتى الآن إلى أين فر الرئيس الأفغاني السابق من البلاد يوم الأحد.

فعقب وصول طالبان العاصمة كابول، بدأت تتنشر شائعات بأنه سافر إلى دولة مجاورة، مثل أوزبكستان أو طاجكستان وتقارير أخرى أنه توجه إلى سلطنة عمان، وذكرت اليوم تقارير غير مؤكدة أنه شوهد في أبو ظبي، ولا يزال رحيل الرئيس غني- رئيس أفغانستان منذ عام 2014- مثيرا للجدل.

كان وزراء الحكومة هم أول المنتقدين له بسبب فراره، لكن غني دافع عن هذه الخطوة، قائلا على فيسبوك: "لتجنب إراقة الدماء، اعتقدت أنه سيكون من الأفضل الرحيل".