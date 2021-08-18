Masrawy logo white

أين الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني؟

12:02 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
أين الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني؟

أشرف غني

(بي بي سي):

من غير الواضح حتى الآن إلى أين فر الرئيس الأفغاني السابق من البلاد يوم الأحد.

فعقب وصول طالبان العاصمة كابول، بدأت تتنشر شائعات بأنه سافر إلى دولة مجاورة، مثل أوزبكستان أو طاجكستان وتقارير أخرى أنه توجه إلى سلطنة عمان، وذكرت اليوم تقارير غير مؤكدة أنه شوهد في أبو ظبي، ولا يزال رحيل الرئيس غني- رئيس أفغانستان منذ عام 2014- مثيرا للجدل.

كان وزراء الحكومة هم أول المنتقدين له بسبب فراره، لكن غني دافع عن هذه الخطوة، قائلا على فيسبوك: "لتجنب إراقة الدماء، اعتقدت أنه سيكون من الأفضل الرحيل".

هذا المحتوى من

BBC
أشرف غني الرئيس الأفغاني السابق طالبان تحكم أفغانستان أوزبكستان طاجيكستان سلطنة عمان أفغانستان

الخبر التالى:

ألمانيا ترسل 600 من أفراد الجيش إلى كابول للمساعدة في إجلاء الرعايا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
112

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

199

متعافون اليوم

285577

إجمالي الإصابات

16630

إجمالي الوفيات

234449

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا