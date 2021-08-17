الولايات المتحدة أجلت أكثر من 700 شخص من أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أجلت أكثر من 700 شخص من أفغانستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع استئناف الرحلات الجوية من مطار كابول الدولي.

وقال المسؤول في تصريحات خاصة لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن من بين هؤلاء، 150 مواطنا أمريكيا، مضيفًا أن وزارة الخارجية الأمريكية بعثت برسائل إلى أمريكيين آخرين لإرشادهم حول كيفية التجمع في مطار كابول للرحلات الجوية خارج البلاد.

وتعمل إدارة بايدن على إجلاء الآلاف من الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر في أسرع وقت ممكن بعد أن اجتاحت حركة طالبان أفغانستان واستولت على كابول، عاصمة البلاد وأكبر مدنها، يوم الأحد وسط انسحاب الولايات المتحدة من الدولة التي مزقتها الحرب.

وحول ذلك، بات المواطنون الأمريكيون والأفغان معرضون لخطر الانتقام من طالبان وعائلاتهم، وتقطعت بهم السبل في أفغانستان بعد أن استولت طالبان على البلاد في وقت أقرب بكثير مما توقعه المسؤولون.

وتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع الانسحاب، حيث حث أعضاء في الكونجرس وآخرون الإدارة على إجلاء الأمريكيين والأفغان بسرعة لحمايتهم من طالبان.

وفي خطاب ألقاه من البيت الأبيض بعد ظهر يوم الاثنين، أقر بايدن بأن البلاد سقطت في أيدي طالبان أسرع مما كان متوقعا.