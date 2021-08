ماذا قالت مراسلة "سي إن إن" عن صورتها بـ"حجاب طالبان" في أفغانستان؟ (صور وفيديوهات)

كتبت- رنا أسامة:

أبدت كبيرة المراسلين الدوليين في شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كلاريسا وورد، استغرابها من ردود الفعل الساخرة و"الكوميكس" على صورتها المُتداولة بالحجاب خلال تغطيتها الإعلامية لتطورات الوضع في كابول مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وشوهدت وورد يوم الأحد، حيث سيطرت طالبان على كابول، وهي تقدم تقارير على الهواء مباشرة من العاصمة الأفغانية، مرتدية وشاحًا أحمرًا وقميصًا أزرقًا وذراعاها عاريين. وفي اليوم التالي، شوهدت بحجاب ترتديه النساء الشيعيات، يُصور الحياة الوحشية في ظل حكم طالبان.

وأعادت وورد (40 عامًا)، في تغريدة على حسابها الرسمي الموثّق عبر تويتر، نشر صورة مُركّبة بمظهرين مختلفين لها من العاصمة الأفغانية؛ الأولى بدون حجاب، والثانية بحجاب وعباية سوداء. وقالت: "هذا (الكوميك) غير دقيق. الصورة العلوية من داخل مجمع خاص. أما الثانية في شوارع كابول التي تسيطر عليها طالبان".

وأضافت: "كنت أرتدي دائمًا غطاء الرأس في شوارع كابول سابقًا، رغم عدم تغطية شعري بالكامل وارتدائي العباية. لذلك هناك فرق ولكن ليس بهذه القوة".

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE — Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021

وظهرت المراسلة الأمريكية في الصورة التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مُرتدية الحجاب في محيط السفارة الأمريكية بكابول. وعلّقت على الصورة: "في شوارع كابول اليوم - أشعر أننا نشهد التاريخ".

On the streets of Kabul today- feel we are witnessing history pic.twitter.com/wcVKzbT6oJ — Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021

وقالت إن مسلحي "طالبان" سيطروا على البلاد وعلى العاصمة الأفغانية التي تضم حوالي 6 ملايين شخص في ظرف ساعات فقط، فيما يحتفلون الآن بنصرهم في شوارع كابول.

وأضاف: "مشهد لم أكن أتوقع أنني سأراه أبدًا، عدد من مسلحي ومقاتلي طالبان مباشرة أمام السفارة الأمريكية".

وحاورت المراسلة الأمريكية أحد مُسلحي طالبان الذي قال في حواره: "كل شيء تحت السيطرة، وعلى الأمريكان أن يغادروا لقد قضوا الكثير من الوقت في أفغانستان، فقدوا الكثير من الناس والكثير من الأموال".

CNN's @clarissaward reports on what Afghanistan looks like as the Taliban take over.https://t.co/pJuaHC3iBC pic.twitter.com/zx9shFE8Lj — New Day (@NewDay) August 16, 2021

كانت طالبان أعلنت الانتصار بعد هرب رئيس أفغانستان أشرف غني وانهيار حكومته تماما الأحد الماضي.

وتعتبر عودة الحركة إلى الحكم بمثابة إعلان بنهاية الوجود الأجنبي، بقيادة الولايات المتحدة، الذي استمر 20 عاما.

وكانت العاصمة كابول آخر مدينة رئيسية تسقط في حملة لحركة طالبان بدأت منذ عدة أشهر، لكنها تسارعت في الأيام القليلة الماضية، لتسيطر على الكثير من الأراضي على نحو أدهش الكثير من المراقبين.

وسخر رواد التواصل الاجتماعي مما وصفوه بـ"حجاب طالبان" الذي ارتدته مراسلة السي إن إن.

فغرّد أحدهم: "كل اللي يعجبك وألبس اللي يعجب طالبان". وتهكّم ثانٍ: "اتحجبت عشان طالبان بس، أمال لو الفصل كله بقي هتلبس النقاب"

كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب طالبان"

هكذا يسخرة من حركه طالبان عندما ظهرت هذة المذيعه .يارب تبقى كل مذيعات العالم كله كدة .تحيا #طالبان pic.twitter.com/VhtXzARWtl — 🌹 EBN NAS 🌹 (@HassanTalaat17) August 16, 2021

وسبق أن ظهرت وورد في العديد من تقاريرها من داخل دول المنطقة وهي ترتدي الحجاب والعباية، من بينها سوريا واليمن، كما ظهرت في أفغانستان قبل سيطرة طالبان بالزي نفسه، بحسب السي إن إن.

لقطات من تقرير لكلاريسا وورد بالحجاب من أفغانستان عام 2019:

Very excited to share this project @SalmaCNN and @najibquraishi and I have been working on for months. Don’t miss “36 Hours with the Taliban” next week. pic.twitter.com/EmNqz3fukm — Clarissa Ward (@clarissaward) February 21, 2019

لقطات لكلاريسا وورد بالحجاب والعباية في تقرير من سوريا عام 2016:

One man's simple request: "Please tell the world the truth about Syria." Monday on CNN. #UndercoverInSyria pic.twitter.com/P40mIweKAH — CNN (@CNN) March 11, 2016

صورة لكلاريسا وورد بالحجاب خلال تقرير من اليمن عام 2017: