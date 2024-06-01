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وكالة الإغاثة الفنية تنشر 400 فرد في جنوب ألمانيا بسبب الفيضانات

05:43 م السبت 01 يونيو 2024

وكالة الإغاثة الفنية تنشر 400 فرد في جنوب ألمانيا

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بون- (د ب أ)

أعلنت وكالة الإغاثة الفنية في مدينة بون الألمانية في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم السبت أن عدد الأفراد الذين نشرتهم في جنوب ألمانيا بسبب الفيضانات وصل حتى الآن إلى نحو 400 فرد.

وأوضحت الوكالة أن هؤلاء الأفراد قاموا بضخ المياه وتأمين السدود ونقل أشخاص احترازيًا إلى أماكن آمنة.

وأضافت الوكالة: "بسبب استمرار الأمطار وبعضها أمطار غزيرة، فإن الوكالة مستعدة لتوجيه قوات إغاثة إضافية بشكل مستهدف حسب الحاجة".

وأفادت الوكالة بأنه سيتم أيضًا تثبيت أجهزة نقالة لقياس الفيضانات ومراقبتها في المناطق المتضررة، مضيفة "نظرًا لتوقعات الطقس السيء مستقبلًا والتهديد بحدوث فيضانات محتملة في الساعات القادمة، فإن الوكالة مستعدة لتحريك المزيد من قوات الإغاثة إلى المناطق المتأثرة." وأكدت أن مجموعاتها مستعدة للتدخل على مستوى البلاد.

وأوضحت الوكالة أن كل وحدة متخصصة من قوات الطوارئ التابعة لها تضم نحو 40 فردا يستخدمون ثلاث مضخات للمياه العادمة ومولد كهرباء للطوارئ ومركبة استكشاف ومركز قيادة.

وقالت الوكالة إن كل وحدة متخصصة يمكنها أن تضخ ما يصل إلى 30 ألف لتر في الدقيقة.

الفيضانات أمطار الطقس وكالة الإغاثة الفنية مدينة بون الألمانية
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