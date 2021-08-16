الإمارات تعلق رحلات الطيران إلى أفغانستان

أبوظبي - (د ب أ)

قررت السلطات الإماراتية تعليق رحلات الطيران إلى مطارات أفغانستان "نظراً للأحداث الراهنة".

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات في بيان اليوم الإثنين إنه "تقرر تعليق الرحلات الجوية لشركات الطيران المسجلة في الإمارات إلى مطارات أفغانستان".

وأضافت الهيئة: "نتابع آخر التطورات التي تشهدها أفغانستان، ويتم تقييم الأوضاع الراهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية والناقلات الوطنية، لضمان التشغيل الآمن لشركات الطيران في الدولة".

وذكرت الهيئة أنها اتخذت هذا الإجراء لأنها "تضع أمن وسلامة الطيران المدني على رأس أولوياتها".