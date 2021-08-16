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طائرة عسكرية ألمانية تتوجه إلى كابول لإجلاء رعايا ألمان من أفغانستان

09:04 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
طائرة عسكرية ألمانية تتوجه إلى كابول لإجلاء رعايا ألمان من أفغانستان

أرشيفية

برلين-(د ب أ):

أرسل الجيش الألماني اليوم الإثنين طائرة إلى أفغانستان لإجلاء مواطنين ألمان وموظفين أفغان محليين.

وأقلعت طائرة النقل التابعة للجيش الألماني من طراز إيه 400 إم من قاعدة فونستورف الجوية في ولاية ساكسونيا السفلى بالقرب من هانوفر اليوم الإثنين متوجهة إلى كابول.

وتقل الطائرة على متنها جنود مظليين تابعين للجيش الألماني للمساعدة في إجلاء المواطنين الألمان والمتعاونين المحليين بأمان.

وذكرت مصادر أمنية أنه من المقرر أن يصل فريق دعم الأزمات المكون من خبراء من مختلف الوزارات إلى العاصمة الأفغانية اليوم الإثنين.

وذكرت مصادر أمنية أن فريقا ثانيا سينظم مركزا في طشقند عاصمة اوزبكستان للتعامل مع الأشخاص الفارين من تقدم مقاتلي طالبان داخل أفغانستان.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور قد أوضحت مساء أمس الأحد في برلين أن هذه ربما تكون أكبر عملية إجلاء ينفذها الجيش الألماني وأخطرها حتى الأن.​

طائرة عسكرية كابول الجيش الألماني أفغانستان

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