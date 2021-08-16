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الجيش الأمريكي يؤمن محيط مطار كابول لضمان المغادرة الآمنة للأمريكيين وحلفائهم

08:52 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
الجيش الأمريكي يؤمن محيط مطار كابول لضمان المغادرة الآمنة للأمريكيين وحلفائهم

الجيش الأمريكي

واشنطن- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجيش الأمريكي يؤمن محيط مطار كابول الدولي، لضمان المغادرة الآمنة للأفراد الأمريكيين وحلفائهم من أفغانستان عبر رحلات جوية مدنية وعسكرية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين: "إجلاء جميع موظفي السفارة بشكل آمن ووصولهم مطار حامد كرزاي الدولي، الذي يحرسه الجيش الأمريكي".

وأضاف: نعمل على تسريع إجلاء آلاف الأفغان المؤهلين للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة الأمريكية، قائلا: لقد وصل ما يقرب من 2000 منهم بالفعل إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

يذكر أنه خلال الأيام العشرة الماضية، بسطت حركة طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها أمس بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.​

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الجيش الأمريكي مطار كابول الدولي وزارة الخارجية الأمريكية رحلات جوية

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