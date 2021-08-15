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السفارة الأمريكية في أفغانستان: الوضع يتغير سريعًا وحريق بمطار كابول

09:42 م الأحد 15 أغسطس 2021
السفارة الأمريكية في أفغانستان: الوضع يتغير سريعًا وحريق بمطار كابول

مطار كابول الدولي

أفغانستان - (أ ش أ)

قالت السفارة الأمريكية في أفغانستان، اليوم الأحد، إن الوضع الأمني في العاصمة الأفغانية كابول يتطور سريعا وهناك أنباء عن وقوع حريق في مطار كابول.

وأفادت السفارة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، "الوضع الأمني في كابول يتغير بسرعة بما في ذلك في المطار، ووردت أنباء عن وقوع حريق في المطار".

وأضاف البيان "تدعو السفارة رعاياها بالاحتماء في أماكنهم، قائلة "في ظل هذا الوضع نطلب من مواطني الولايات المتحدة أن يحتموا في مكانهم".

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من إعلان حركة طالبان دخول مقاتليها إلى العاصمة.

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