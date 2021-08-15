Masrawy logo white

مسؤول أمريكي: أغلب الموظفين في السفارة الأمريكية بكابول في مطار العاصمة الآن

05:35 م الأحد 15 أغسطس 2021
مسؤول أمريكي: أغلب الموظفين في السفارة الأمريكية بكابول في مطار العاصمة الآن

مطار كابول الدول

وكالات

أكد مسؤول أمريكي الأحد، أن أغلب الموظفين في السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول يتواجدون الآن في مطار كابول الدولي، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية تسيطر على السفارة والمطار، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

هذا وأعلنت حركة طالبان الأحد، دخول مقاتليها إلى العاصمة الأفغانية كابول، مشيرة إلى أن مقاتليها دخلوا المقرات الرسمية التي تم إخلاؤها في العاصمة، وتأمين مراكز الشرطة وجامعة كابول ووزارة التعليم، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

مطار كابول الدولي السفارة الأمريكية بكابول كابول أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا