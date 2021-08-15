مسؤول أمريكي: أغلب الموظفين في السفارة الأمريكية بكابول في مطار العاصمة الآن

وكالات

أكد مسؤول أمريكي الأحد، أن أغلب الموظفين في السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول يتواجدون الآن في مطار كابول الدولي، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية تسيطر على السفارة والمطار، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

هذا وأعلنت حركة طالبان الأحد، دخول مقاتليها إلى العاصمة الأفغانية كابول، مشيرة إلى أن مقاتليها دخلوا المقرات الرسمية التي تم إخلاؤها في العاصمة، وتأمين مراكز الشرطة وجامعة كابول ووزارة التعليم، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.