"سي بي إس": إجلاء الموظفين الرئيسيين في السفارة الأمريكية بكابول خلال الـ 36 ساعة القادمة

أكدت مصادر أمنية ودبلوماسية في الولايات المتحدة وأفغانستان، السبت، أنه سيتم إجلاء جميع الموظفين الرئيسيين في السفارة الأمريكية في كابول باستثناء عدد قليل منهم خلال الـ 36 ساعة القادمة، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس إن" الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إجلاء جميع الدبلوماسيين الأمريكيين من كابول بحلول 31 أغسطس الجاري.

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن الموظفين الذين سيبقون في السفارة الأمريكية هم وكلاء خاصون من مكتب وزارة الخارجية للخدمة الدبلوماسية وكبار صناع القرار، بمن فيهم السفير.

وأرسل الجيش الأمريكي آلاف الجنود لتأمين إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في كابول.