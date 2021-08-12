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جيش الاحتلال الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة لحزب الله اللبناني

08:42 م الخميس 12 أغسطس 2021
جيش الاحتلال الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة لحزب الله اللبناني

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات:

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، إنه تم إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اجتازت الحدود من لبنان، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأفاد المتحدث بأن "قوات جيش الدفاع رصدت مسيرة تابعة لحزب الله اجتازت الحدود من لبنان إلى داخل إسرائيل وقامت بإسقاطها

وأن الطائرة المسيرة كانت تحت مراقبة الجيش طيلة الحادث".

وشدد على أن جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أي محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي زب الله اللبناني ائرة مسيرة بنان إسرائيل

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