مصر تؤكد لسفير كندا اهتمامها بالتعرف على نتائج تحقيقات حادث كنيسة "مارجرجرس"

مصر - (أ ش أ)

أكد السفير هشام سيف الدين مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، اهتمام مصر بالتعرف في أقرب وقت ممكن على كافة المستجدات المرتبطة بالحادث الذي تعرضت له مؤخرًا كنيسة "مار جرجس" بمدينة فانكوفر بمقاطعة بريتش كولومبيا الكندية أولاً بأول ونتائج التحقيقات في هذا الشأن.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي الأربعاء، أن ذلك جاء خلال استقبال السفير هشام سيف الدين لسفير كندا بالقاهرة لويس دوماس.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواصلة متابعتها للحادث الذي تعرضت له مؤخراً كنيسة مار جرجس في 20 يوليو الماضي.