Masrawy logo white

مصر تؤكد لسفير كندا اهتمامها بالتعرف على نتائج تحقيقات حادث كنيسة "مارجرجرس"

01:13 ص الخميس 12 أغسطس 2021
مصر تؤكد لسفير كندا اهتمامها بالتعرف على نتائج تحقيقات حادث كنيسة "مارجرجرس"

السفير هشام سيف الدين

مصر - (أ ش أ)

أكد السفير هشام سيف الدين مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، اهتمام مصر بالتعرف في أقرب وقت ممكن على كافة المستجدات المرتبطة بالحادث الذي تعرضت له مؤخرًا كنيسة "مار جرجس" بمدينة فانكوفر بمقاطعة بريتش كولومبيا الكندية أولاً بأول ونتائج التحقيقات في هذا الشأن.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي الأربعاء، أن ذلك جاء خلال استقبال السفير هشام سيف الدين لسفير كندا بالقاهرة لويس دوماس.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواصلة متابعتها للحادث الذي تعرضت له مؤخراً كنيسة مار جرجس في 20 يوليو الماضي.

هذا المحتوى من

مصر حادث كنيسة مارجرجرس فانكوفر بريتش كولومبيا

الخبر التالى:

مصر تعرب عن تعازيها لمالي في وفاة أكثر من 50 شخصًا جراء الهجوم على منطقة جاو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
91

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

112

متعافون اليوم

284966

إجمالي الإصابات

16597

إجمالي الوفيات

233517

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الجو لـ6 أيام مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا