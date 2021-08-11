اجتماع أردني مصري عراقي لبحث تعزيز التعاون بين جمعيات الهلال الأحمر

الأردن - (أ ش أ)

بحث المشاركون في اجتماع أردني مصري عراقي، تعزيز التعاون بين جمعيات الهلال الأحمر في الدول الثلاث بمجالات التحديات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة لإبراز الجمعيات كمساهمين فريدين ولاعبين أساسيين في المجالات الإنسانية ذات الصلة بالأولويات المحددة في إعلان القمة الثلاثية، ولا سيما في مجال الصحة وعلى وجه التحديد مكافحة كورونا، وحالات الطوارئ الأخرى والحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ وسبل العيش والأمن الغذائي والاستجابة للطوارئ والعمل مع النازحين.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد بمقر الهلال الأردني في عمان بمشاركة كل من الرئيس العام للهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق الحديد ورئيس الهلال الأحمر العراقي الدكتور ياسين عباس والمدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر ورئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الأردن الدكتورة نهال حفني.

وتناول الاجتماع متابعة مخرجات القمة الثلاثية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي انعقدت في يونيو الماضي والمتعلقة بالعمل الإنساني وآلية تنفيذها.

وأكد المشاركون في الاجتماع انه في ضوء إعلان القمة الأخير يجب تعزيز دور الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر في الدول الثلاث كجهات مساعدة للسلطات العامة في تلك الدول وتعزيز دورها كشريك مفضل لحكوماتها في المجالات الإنسانية والإنمائية ذات الصلة وتعزيز التعاون مع الحكومات المعنية في تحقيق قرارات المؤتمرات الدولية وأجندة القمة الإنسانية، وخصوصا فيما يخص المحلية.