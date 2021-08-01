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الرئيس الجزائري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي

12:07 م الأحد 01 أغسطس 2021
الرئيس الجزائري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر- (أ ش أ):

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا، مع نظيره التونسي قيس سعيد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد أنه تم - خلال الاتصال - بحث تطورات الوضع العام في تونس.

من جانبه، طمأن الرئيس قيس سعيد نظيره الجزائري، بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب.

عبد المجيد تبون قيس سعيد الجزائر تونس أحداث تونس

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