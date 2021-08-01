الرئيس الجزائري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي
الجزائر- (أ ش أ):
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا، مع نظيره التونسي قيس سعيد.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد أنه تم - خلال الاتصال - بحث تطورات الوضع العام في تونس.
من جانبه، طمأن الرئيس قيس سعيد نظيره الجزائري، بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب.
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