الرئيس الجزائري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي

الجزائر- (أ ش أ):

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا، مع نظيره التونسي قيس سعيد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد أنه تم - خلال الاتصال - بحث تطورات الوضع العام في تونس.

من جانبه، طمأن الرئيس قيس سعيد نظيره الجزائري، بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب.