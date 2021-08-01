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صحيفة إماراتية: أمن الإمارات والسعودية واحد لا يتجزأ

11:13 ص الأحد 01 أغسطس 2021
صحيفة إماراتية: أمن الإمارات والسعودية واحد لا يتجزأ

السعودية والامارات

أبو ظبي- (أ ش أ):

أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية تضامن الإمارات مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يمكن أن يهدد أمنها واستقرارها.. مشيرة إلى أن أمن الإمارات والسعودية واحد لا يتجزأ.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "أمننا واحد" - إلى أن محاولة الحوثيين استهداف سفينة تجارية تابعة للسعودية تضاف لسجل جرائم الميليشيات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تستحق أشد عبارات التنديد والاستنكار من جانب الإمارات، التي اعتبرت الهجوم دليلا جديدا على خطورة الاعتداءات الإجرامية التي يصر الانقلابيون على ارتكابها.. مشددة على أن دفاعات التحالف تقف للميليشيات الإرهابية بالمرصاد، ولن تسمح أبدا بالمساس بأمن واستقرار المملكة ومصالحها الحيوية.

وأضافت "البيان" أن المجتمع الدولي لم يعد بحاجة إلى دليل جديد يثبت خطورة المخططات والممارسات العدوانية لهذه الميليشيات، فالهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة تسعى إلى ضرب الاستقرار والأمن، دون رادع، في ظل تكرار محاولات استهداف العديد من الأهداف البرية والبحرية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.. موضحة أن تلك الجرائم لن تتوقف إلا بموقف دولي حاسم وفوري، يضع الأمور في نصابها من أجل ردع الحوثيين، ومعاقبتهم على تحديهم السافر للمجتمع الدولي، واستخفافهم بالقوانين الدولية.

هذا المحتوى من

Asha
الإمارات السعودية الحوثيين استهداف سفينة تجارية جرائم الميليشيات الإرهابية الإرهاب

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