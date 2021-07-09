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الرئيس التونسي وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

10:02 م الجمعة 09 يوليه 2021
الرئيس التونسي وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (أ ش أ):

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، روابط الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين، وأكدا الإرادة المشتركة في مزيد من تطوير علاقات التعاون الثنائي المتينة والارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية صدر اليوم الجمعة أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الطرفين.

وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي أعرب من جانبه - خلال الاتصال - عن فائق تقديره وشكره للدعم السعودي في هذا الظرف الوبائي الدقيق، وحمل ولي العهد السعودي نقل تحياته الأخوية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب السعودي الشقيق بدوام نعمة النماء والاستقرار.

بدوره، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن استعداد المملكة العربية السعودية لتمكين تونس من كل ما تحتاجه من لقاحات وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أسرع الأوقات.

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قيس سعيد تونس محمد بن سلمان السعودية

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