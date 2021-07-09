Masrawy logo white

بعد جلسة مجلس الأمن.. رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه رسالة لمصر والسودان

04:16 م الجمعة 09 يوليه 2021
بعد جلسة مجلس الأمن.. رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه رسالة لمصر والسودان

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

(وكالات):

وجّه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الجمعة، رسالة إلى الشعبين المصري والسوداني يحاول من خلالها طمأنتهما بشأن العواقب المُحتملة لملء وتشغيل سد النهضة.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا في رسالته التي نشرها عبر صفحته الرسمية على تويتر: "يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاث وأبعد. أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهم لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق. في السودان سيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود، ولن يخضع لتقلب شديد بسبب التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل".

وعقد مجلس الأمن الدولى، أمس الخميس، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، وذلك بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية الذي ألقى كلمة مصر في هذا الخصوص خلال فعاليات الجلسة.. تفاصيل الجلسة وما يتعلق بسد النهضة (اضغط هنا)

اثيوبيا سد النهضة مجلس الأمن ابي أحمد السودان مصر

الخبر التالى:

روسيا تؤكد ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لجيهان السادات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا