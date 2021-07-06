ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى سكني بولاية فلوريدا إلى 32 شخصًا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الجزئي لمبنى سكني في مقاطعة "ميامي- داد" بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 32 شخصًا، وذلك عقب انتشال 4 جثث جديدة من تحت الأنقاض.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن هناك 3 أطفال من بين القتلى، فيما لا يزال هناك 113 شخصًا أخرين في عداد المفقودين.

وكان مبنى "تشامبلين تاورز ساوث" المؤلف من 12 طابقًا والمطل على المحيط في منطقة "سيرفسايد" قرب ميامي بيتش قد انهار انهيارًا جزئيًا يوم 24 من شهر يونيو الماضي، ولايزال السبب وراء انهيار المبنى والذي صمد لعقود أمام الأعاصير، غير معروف وجاري التحقيق للكشف عن ملابساته.