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فقدان الاتصال بطائرة ركاب تقل 27 شخصا في أقصى شرق روسيا

09:10 ص الثلاثاء 06 يوليه 2021
فقدان الاتصال بطائرة ركاب تقل 27 شخصا في أقصى شرق روسيا

أرشيفية

موسكو-(أ ش أ):

أعلنت خدمات الطوارىء الروسية عن فقدان الاتصال بطائرة من طراز (إن – 26) على متنها 27 شخصا، في كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الثلاثاء - بأن الاتصال انقطع مع الطائرة التي أقلعت في رحلة إلى المزيد بلدة بالانا في كامتشاتكا.

وصرح متحدث باسم وزارة الطوارئ بأن ستة من أفراد الطاقم و21 راكبا بينهم طفل واحد، كانوا على متن طائرة "أن – 26"، مضيفا أن طائرة مروحية ورجال إنقاذ تابعين لوزارة الطوارئ انطلقوا في عملية البحث.​

هذا المحتوى من

طائرة ركاب خدمات الطوارىء الروسية روسيا

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