Masrawy logo white

ألمانيا تسجل 559 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس "كورونا"

08:28 ص الأحد 04 يوليه 2021
ألمانيا تسجل 559 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس "كورونا"

أرشيفية

برلين - (أ ش أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 559 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بدء انتشار الجائحة إلى 3 ملايين و730 ألفا و912 حالة.
وذكر المعهد - وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية - أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 91 ألفا و30 حالة.
وأفادت بيانات المعهد بأن حوالي ثلاثة ملايين و628 ألفا و400 حالة تماثلت للشفاء من الوباء.

هذا المحتوى من

ألمانيا فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

آلاف البرازيليين يتظاهرون ضد بولسونارو بعد فتح تحقيق في مزاعم فساد

كورونا.. لحظة بلحظة

242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| تحذير من متحور كورونا.. وتطورات حالة دلال عبد العزيز

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا