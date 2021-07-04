ألمانيا تسجل 559 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس "كورونا"

برلين - (أ ش أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 559 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بدء انتشار الجائحة إلى 3 ملايين و730 ألفا و912 حالة.

وذكر المعهد - وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية - أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 91 ألفا و30 حالة.

وأفادت بيانات المعهد بأن حوالي ثلاثة ملايين و628 ألفا و400 حالة تماثلت للشفاء من الوباء.

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