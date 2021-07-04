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طاجيكستان تفرض التطعيم الإلزامي للبالغين ضد كوفيد-19

01:44 ص الأحد 04 يوليه 2021
طاجيكستان تفرض التطعيم الإلزامي للبالغين ضد كوفيد-19

أرشيفية

دوشنبه - (د ب أ):
أعلنت السلطات الطاجيكية يوم السبت فرض التطعيم الالزامي ضد كوفيد -19 لجميع البالغين.

وقالت السلطات في طاجيكستان إنه يجب تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بشكل عاجل.

ويتم تقديم التطعيمات باستخدام لقاح أسترازينيكا المصنوع في الهند، بالإضافة إلى اللقاح الصيني كورونافاك.

وسجلت طاجيكستان، التي يزيد عدد سكانها عن 9 ملايين نسمة، 21 إصابة جديدة بكورونا يوم السبت.

وسجلت منذ بداية الجائحة 13569 إصابة بالفيروس و 92 حالة وفاة، وفقا للإحصاءات الرسمية.

طاجيكستان التطعيم الالزامي كوفيد -19

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