خبراء أمريكيون: معدل الفقر في الولايات المتحدة قد ينخفض بشكل قياسي عام 2021
واشنطن - (أ ش أ):
قال خبراء أمريكيون إن معدل الفقر في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بشكل قياسي خلال العام الجاري.
وأوضح الخبراء - حسبما ذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم /السبت/ - أن الدافع وراء هذا الانخفاض ستكون الإغاثة الفيدرالية التي قررتها السلطات في الولايات المتحدة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد منذ أوائل العام الماضي.
وقال المعهد الحضري الأمريكي - الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقراً له - إن معدل الفقر في الولايات المتحدة هذا العام؛ سينخفض إلى النصف مقارنة بعام 2018 حينما بلغ 13.9%.
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