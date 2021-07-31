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خبراء أمريكيون: معدل الفقر في الولايات المتحدة قد ينخفض بشكل قياسي عام 2021

11:10 م السبت 31 يوليه 2021
خبراء أمريكيون: معدل الفقر في الولايات المتحدة قد ينخفض بشكل قياسي عام 2021

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واشنطن - (أ ش أ):

قال خبراء أمريكيون إن معدل الفقر في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بشكل قياسي خلال العام الجاري.

وأوضح الخبراء - حسبما ذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم /السبت/ - أن الدافع وراء هذا الانخفاض ستكون الإغاثة الفيدرالية التي قررتها السلطات في الولايات المتحدة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد منذ أوائل العام الماضي.

وقال المعهد الحضري الأمريكي - الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقراً له - إن معدل الفقر في الولايات المتحدة هذا العام؛ سينخفض إلى النصف مقارنة بعام 2018 حينما بلغ 13.9%.

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