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مفتي تونس: لا يجوز إلغاء الذبح في عيد الأضحى بسبب كورونا

05:17 م السبت 03 يوليه 2021
مفتي تونس: لا يجوز إلغاء الذبح في عيد الأضحى بسبب كورونا

مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ

تونس- (د ب أ):

قال مفتي تونس عثمان بطيخ، السبت، إنه من غير الجائز إلغاء الذبح في عيد الأضحى بدعوى التبرع لمكافحة وباء كورونا.

وأوضح بطيخ أن شعيرة عيد الأضحي سنة مؤكدة و"لا مجال لإلزام المواطنين بإلغائها".

وجاء تصريح المفتي ردا على دعوات من نشطاء اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب التبرع بكلفة الأضحية لدعم جهود مكافحة الوباء وتمويل حملات لاقتناء تجهيزات للمستشفيات المتهالكة.

وقال بطيخ، لإذاعة جوهرة الخاصة، إن"مسألة التبرع بقيمتها (الأضحية) لدعم جهود التصدي لفيروس كورونا يجب أن يبقى أمرا اختياريا ومتروكا للمواطنين".

وتابع: "من يريد التبرع يحسب في ميزان حسناته ويثاب عليه".

وتواجه تونس نقصا شديدا في التجهيزات في معظم مستشفياتها التي تعاني من ضغط كبير على أسرة الانعاش والاكسجين بسبب الزيادات الكبيرة والقياسية لأعداد المصابين بالفيروس.

ويعمل نشطاء وجمعيات على تنظيم حملات تبرع لاقتناء تجهيزات للمستشفيات البعيدة عن العاصمة.

عثمان بطيخ عيد الأضحى فيروس كورونا الذبح تونس

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