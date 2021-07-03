فقدان 20 شخصًا وتدمير 10 منازل في انهيار طيني باليابان

طوكيو- (أ ش أ):

أعلنت السلطات اليابانية في محافظة شيزوكا جنوب غرب العاصمة طوكيو، فقدان 20 شخصاً وتدمير ما لا يقل عن 10 منازل جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في انهيار طيني جارف.

وقالت مصادر محلية - في تصريحات نقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم السبت على موقعها الإلكتروني - إنه لم يعرف حتى الآن مصير الضحايا.. فيما بدأت سلطات مكافحة الحرائق جهود الإنقاذ في منطقة أتامي المنكوبة بمحافظة شيزوكا.

وطلبت حكومة المحافظة من قوات الدفاع الذاتي تقديم المساعدة.. فيما التقى رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بالوزيرة المسؤولة عن الاستجابة للكوارث.

وجاءت الكارثة عندما تسببت الأمطار الغزيرة على منطقة العاصمة طوكيو ومنطقة توكاي في وسط اليابان في ارتفاع مستوى مياه الأنهار وحدوث انهيار طيني جارف؛ مما دفع حكومة المدينة إلى إصدار أوامر بالإخلاء للسكان المحليين لضمان سلامتهم بموجب قانون مكافحة الكوارث.

كما صدرت أوامر إخلاء في مدن يوكوهاما وتشيبا وشيزوكا، وتم إغلاق عدد من الطرق السريعة، وتعليق عمليات القطارات السريعة لفترة وجيزة في أقسام بين محطتي طوكيو وشين أوساكا.



بينما حثت وكالة الأرصاد الجوية المواطنين على توخي أقصى درجات الحذر ودعتهم إلى اليقظة بشأن الانهيارات الطينية والفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الأنهار.