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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي الخليل

07:08 م الخميس 29 يوليه 2021
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي الخليل

الاحتلال الإسرائيلي

وكالات:

استشهد فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في شمال مدينة الخليل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

قال رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة، إسماعيل النخالة، إن إسرائيل تمنع دخول المركبات وقطع غيارها منذ العدوان الأخير.

وأضاف النخالة، بحسب ما أورده التليفزيون الفلسطيني اليوم الخميس، أن "ما يقارب من 800 إلى 1000 مركبة موجودة في الموانئ الإسرائيلية، من بينها 600 مركبة تم إنجاز كل ما يخصها من أموال وأوراق".

وتابع "بعد انتهاء العدوان وعدم إدخال المركبات، ارتفعت الأسعار برغم أن الوضع الاقتصادي سيئ، لكن بسبب قلة العرض ارتفعت أسعار المركبات، وارتفعت أسعار السيارات بشكل ملحوظ في السوق المحلية".

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مكتب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، الكائن في حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، بعد خلع الباب الرئيسي له، واستولت على عدد من أجهزة الحاسوب، وعبثت بمحتويات المكتب.

الاحتلال الإسرائيلي استشهاد فلسطيني مدينة الخليل إسرائيل قطاع غزة

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