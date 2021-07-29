لقاح كورونا: جوجل وفيسبوك ونتفيلكس تجبر الموظفين على التطعيم

واشنطن- (بي بي سي):

قررت شركات أمريكية بارزة، من بينها جوجل وفيسبوك، إجبار الموظفين الراغبين بالعودة للعمل في المكاتب على تلقي لقاح فيروس كورونا، انسجاماً مع تحرك الهيئات الحكومية الأمريكية لمواجهة تزايد الإصابات بسلالة "دلتا".

وكتب المدير العام لشركة جوجل، ساندار بيشاس، على مدونته يقول: "كل من يأتي إلى مكاتبنا عليه الحصول على اللقاح. قررنا تنفيذ هذه السياسة في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، وسنوسعها إلى مناطق أخرى من العالم في الأشهر المقبلة".

وأعلنت شركة فيسبوك عن سياسة مشابهة، إذ قالت نائبة رئيس الشركة، لوري غولر: "كل من يزور مكاتبنا في الولايات المتحدة لابد أن يكون حاصلاً على اللقاح"، مضيفة أن فيسبوك ستنظر في قضية الذين لا يمكنهم الحصول على اللقاح لأسباب طبية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن شركة نتفليكس فرضت أيضاً التطعيم على جميع العاملين بمحطات الإنتاج التابعة لها في الولايات المتحدة.

ويعتقد أن شركة أبل قررت هي الأخرى العودة إلى فرض إجراء ارتداء الكمامة داخل جميع متاجرها في البلاد.

وأثارت هذه الخطوات المتزامنة قلق المعارضين لإجبارية التطعيم. وحذر عدد من النقابات من المساس بالحريات الشخصية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تدرس إجبارية التلقيح على الموظفين في الإدارات الحكومية الاتحادية البالغ عددهم مليونين.

وأعلنت ولاية كاليفورنيا ومدينة نيويورك أن العاملين في الإدارات الحكومية مخيرون بين التلقيح أو الخضوع لاختبارات الإصابة بفيروس كورونا أسبوعيا.

ولكن العديد من النقابات والمجموعات المعارضة للتلقيح الإجباري انتقدت هذه الإجراءات معللة موقفها بأنها انتهاك للحريات الشخصية.