وفاة شخص وإصابة 31 آخرين فى انفجار مصنع للكيماويات في ألمانيا

برلين - (د ب أ)

أعلنت الشرطة في مدينة كولونيا الألمانية اليوم الثلاثاء وفاة شخص وإصابة 31 آخرين جراء انفجار في مرفق لحرق النفايات في مصنع كيماويات بمدينة ليفركوزن إلى 31 شخصًا.

وكانت شركة "كورينتا" التي تدير المرفق أعلنت في وقت سابق أن عدد المصابين جراء الانفجار وصل إلى 16 شخصا فيما لقي شخص حتفه فضلا عن فقدان أربعة أشخاص آخرين.

ولم يتم التمكن بعد من بدء التحريات للتوصل إلى سبب الانفجار العنيف وقالت الشرطة إن الأعمال في منطقة الخطر لا تزال جارية مشيرة إلى أنه لن يمكن للفنيين المتخصصين في الحرائق التابعين للشرطة الاتحادية البدء في التحقيقات إلا بعد انتهاء هذه الأعمال.

وقد أدى الانفجار إلى اندلاع حريق في خزان يحتوي على مذيبات، بحسب بيانات سلطات المدينة.

ووفقا للبيانات، وقع الانفجار حوالي الساعة 40ر9 صباحا بالتوقيت المحلي لأسباب غير معلومة حتى الآن في مستودع صهاريج خاص بمركز التخلص من النفايات "بوريش"، ثم اندلع حريق في المستودع. وهرعت قوات الإنقاذ وسيارات قياس جودة الهواء إلى مكان الحادث.

ووفقا لبيانات السلطات، فإن 16 شخصا أُصِيْبُوا في الانفجار، أربعة منهم إصابتهم خطيرة.

وقالت سلطات المدينة إنه كان لابد من إرجاء السيطرة حتى يتم فصل أحد كبلات الكهرباء، مضيفة أن أعمال الإطفاء بدأت الآن.

وتصاعد الدخان فوق الموقع الذي تديره شركة "كورينتا". وأصدرت السلطات تحذيرا من "خطر شديد"، وحثت سكان المدينة المطلة على نهر الراين على إغلاق النوافذ والأبواب.

وفي الوقت نفسه، طلبت الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة على نطاق واسع وإبقاء الشوارع خالية أمام خدمات الطوارئ.

وكانت الشرطة أغلقت بالكامل الطرق السريعة في المنطقة المجاورة مباشرة لطريق كولونيا الدائري المزدحم.