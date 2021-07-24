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بلومبرج: مقتل جنديين تركيين في هجوم بشمال سوريا

11:59 م السبت 24 يوليه 2021
بلومبرج: مقتل جنديين تركيين في هجوم بشمال سوريا

مقتل جنديين تركيين في هجوم بشمال سوريا

دمشق (د ب أ)

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء مساء السبت بأن جنديين تركيين قتلا في هجوم بشمال سوريا.

ولم تذكر الوكالة أى تفاصيل أخرى .

وكان المئات من المتظاهرين قطعوا الطرق أمام النقاط التركية في مناطق ريف أدلب الجنوبي الشرقي الجمعة، احتجاجًا على القصف الذي تتعرض له مناطقهم من مدفعية الجيش السوري والطيران الروسي الذي شن غارات عنيفة على تلك المناطق.

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