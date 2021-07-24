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فرنسيون يحتجون ضد تشديد قيود كورونا

07:34 م السبت 24 يوليه 2021
فرنسيون يحتجون ضد تشديد قيود كورونا

فيروس كورونا

باريس - (د ب أ)

شهدت باريس وعدة مدن أخرى في فرنسا احتجاجات اليوم السبت حيث اعترض الناس على اللوائح الجديدة التي تم تطبيقها لاحتواء جائحة فيروس كورونا، برغم ارتفاع عدد الحالات.

وغطت وسائل الإعلام المحلية الاحتجاجات، بما في ذلك قناة "فرانس إنفو" التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى.

وذكرت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الإخبارية أن اشتباكات اندلعت أثناء الاحتجاج في باريس، وقمعتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وقالت وزارة الداخلية إن نحو 114 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع الأسبوع الماضي للاحتجاج على الإجراءات.

وأدخلت الحكومة الفرنسية لوائح أكثر صرامة في ظل ارتفاع أعداد حالات كورونا في البلاد. وتكافح فرنسا موجة رابعة من الإصابات، بحسب رئيس الوزراء جان كاستكس.

ووافقت الجمعية الوطنية، مجلس النواب، أمس الجمعة على مشروع قانون لتمديد شرط إبراز السكان ما يثبت عدم إصابتهم بالفيروس، أو تطعيمهم أو تعافيهم لدخول أماكن معينة.

كما وافق النواب على التطعيم الإجباري للعاملين بمجال الصحة.

فيروس كورونا باريس قيود كورونا احتجاجات

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