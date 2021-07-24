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"الوزراء العراقي" يوافق على تعاقد وزارة النفط مع شركة فرنسية لتنفيذ 4 مشاريع كبرى

05:48 م السبت 24 يوليه 2021
"الوزراء العراقي" يوافق على تعاقد وزارة النفط مع شركة فرنسية لتنفيذ 4 مشاريع كبرى

شركة توتال

بغداد - (أ ش أ):

أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم السبت، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع شركة "توتال" الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع كبرى.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم - في تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "المشاريع الكبرى تتمثل في تطوير حقل أرطاوي النفطي، علاوة على مشروع حقن الماء العملاق، ومحطة شمسية بطاقة 1000 ميجا وات".

وفي سياق آخر، أكد ناظم أن الحكومة تهيأت جديا لتوزيع الأراضي السكنية على المواطنين، منوها بأن المنصة الإلكترونية للتقديم على الأراضي شهدت إقبالا واسعا من المواطنين.

هذا المحتوى من

شركة توتال مجلس الوزراء العراقي بغداد العراق

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