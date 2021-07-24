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الرياح الموسمية في الهند ترفع عدد القتلى لـ135 وتؤدي إلى نزوح الآلاف

11:55 ص السبت 24 يوليه 2021
الرياح الموسمية في الهند ترفع عدد القتلى لـ135 وتؤدي إلى نزوح الآلاف

ارشيفية

نيودلهي- (بي بي سي):

يسابق عمال الطوارئ في غرب الهند الزمن لإنقاذ حوالي خمسين شخصا يخشى أن يكونوا محاصرين في الانهيار الأرضي الناجم عن هطول الأمطار الموسمية في ولاية "ماهاراشترا".

ولقي 110 أشخاص مصرعهم في الولاية حتى الآن.

وقال مسؤولون إن هطول الأمطار المتواصل على مدى الأيام القليلة الماضية نجم عنه حدوث فيضانات غزيرة في أجزاء كثيرة من الولاية، مما أسفر عن حدوث دمار شامل.

وارتفع عدد القتلى في المنطقة إلى أكثر من 135 وأدت الفيضانات إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.

وفي ولاية جوا المجاورة، تضررت مئات المنازل نتيجة فيضانات وصفت بأنها الأسوأ منذ عقود.

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الهند الرياح الموسمية عمال الطوارئ الانهيار الأرضي الأمطار الموسمية

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