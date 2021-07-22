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طيران الإمارات" تدشن الرحلة الأولى إلى ميامي الأمريكية

03:07 م الخميس 22 يوليه 2021
طيران الإمارات" تدشن الرحلة الأولى إلى ميامي الأمريكية

طيران الإمارات

دبي- (د ب أ):

دشنت طيران الإمارات، الخميس، أول رحلة ركاب من مطار دبي الدولي إلى ميامي الساحلية وثاني محطة لها في ولاية فلوريدا الأمريكية وأول وجهة جديدة لطيران الإمارات منذ بدء انتشار جائحة كورونا .

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، غادرت رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 213" في الساعة 3:10 صباحاً بتوقيت الإمارات.

ومع الخدمة الجديدة إلى ميامي التي ستعمل بمعدل أربع رحلات في الأسبوع فإن شبكة خطوط طيران الإمارات في الولايات المتحدة ستغطي 12 وجهة بأكثر من 10 رحلات في اليوم .

وتعمل الناقلة حاليا إلى الولايات المتحدة بأكثر من 60% من طاقتها قبل انتشار الجائحة وتواصل توسيع حضورها بما يتماشى مع ازدياد وتيرة نمو حركة المسافرين.

وتشكل الخدمة الجديدة إلى ميامي بوابة إلى وجهات كثيرة في أمريكا الوسطى والجنوبية وكذلك جزر الكاريبي ، كما سيتمكن المسافرون في تلك المناطق من استخدام شبكة خطوط طيران الإمارات التي تغطي حالياً أكثر من 120 وجهة.

طيران الإمارات ولاية ميامي الأمريكية مطار دبي الدولي ولاية فلوريدا الأمريكية فيروس كورونا

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