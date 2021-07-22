الخارجية الأمريكية تؤكد دعم واشنطن للمتظاهرين في إيران

واشنطن - (د ب أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الأربعاء، أن الوزارة تتابع عن قرب التقارير حول التظاهرات في إيران، بما في ذلك التقارير حول إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين.

وشدد برايس على دعم الولايات المتحدة لحق الإيرانيين في التجمع بشكل سلمي والتعبير عن رأيهم بدون خوف من العنف والاعتقال التعسفي من قبل قوات الأمن، بحسب إذاعة "الحرة" ومقرها الولايات المتحدة.

وتزامنت تصريحات برايس مع تصاعد حدة الاحتجاجات التي تشهدها محافظة خوزستان، جنوبي غرب إيران، والتي دخلت يومها السابع على التوالي بسبب نقص المياه.

كانت الاحتجاجات قد اندلعت يوم الخميس الماضي في المحافظة الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، على خلفية شح المياه، في وقت تعاني إيران فيه من انخفاض نسبة الأمطار مقارنة بأعوام سابقة.

وقتل رجل شرطة وأصيب آخر، خلال احتجاجات في إقليم "خوزستان" وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا).

من جهة أخرى أفاد موقع "إيران انترناشونال"، الأربعاء بمقتل خمسة متظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات.