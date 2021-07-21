مهاجرون في بلجيكا ينهون إضرابًا عن الطعام للحصول على الإقامة

مهاجرون في بلجيكا ينهون إضرابًا عن الطعام للحصول ع

بروكسل - (د ب أ)

انهى أكثر من 400 مهاجر غير شرعي اليوم الأربعاء إضرابًا عن الطعام استمر قرابة شهرين للمطالبة بوضع قانوني في بلجيكا بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.

وذكرت وكالة أنباء "بيلجا" البلجيكية أن الاجتماعات بين ممثلي الحكومة والمضربين عن الطعام تمخضت عن التوصل لاتفاق.

وأضافت وكالة بيلجا أنه لم يتضح رغم ذلك ما إذا كان جميع الأشخاص المضربين عن الطعام مستعدين بالفعل لتناول الطعام مرة أخرى.

ورفض حوالي 450 مهاجرًا غير شرعي يقيمون في كنيسة ومبان جامعية في بروكسل تناول الطعام منذ 23 مايو في محاولة لإقناع الحكومة بمنحهم تصاريح إقامة.

وسيتم اعتبارًا من غد الخميس، إبلاغ كل مضرب عن الطعام بخياراته فيما يتعلق بتصريح الإقامة، وفقًا للتقارير.

وبعد أن أعلن 300 من المضربين عن الطعام أنهم بدأوا أيضا في التخلي عن المياه، حذرت منظمة أطباء العالم في بيان من أنه قد تحدث وفاة "في أي لحظة".

وقال خبراء من الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن ما يقرب من 150 ألف مهاجر غير شرعي يعيشون في بلجيكا ويتعرضون للاستغلال في سوق العمل والإسكان.