سلطنة عمان تدين تفجير استهدف مدينة الصدر العراقية

سلطنة عمان - (أ ش أ)

أدانت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، التفجير الذي استهدف مدينة الصدر شرق بغداد عشية أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأسفر عن سقوط العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، تضامنها مع جمهورية العراق وتعازيها للشعب العراقي ولذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وقتل نحو 35 شخصا وأصيب 60 آخرون في هجوم على سوق الوحيلات بمدينة الصدر، جرى بواسطة حزام ناسف كان يرتديه انتحاري.