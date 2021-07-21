الصين: إغلاق الطرق السريعة والسكك الحديدية في مقاطعة "خبي"

شيجياتشوانج - أ ش أ

قررت مقاطعة خبي شمالي الصين إغلاق عدة طرق سريعة وتعليق أكثر من 100 رحلة قطار ركاب في المدينة، بسبب غزارة الأمطار وهبوب العواصف في أجزاء كثيرة من المقاطعة منذ ظهر أمس الثلاثاء.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية / شينخوا/ أصدر مركز الأرصاد الجوية بالمقاطعة إنذارا باللون الأصفر للعواصف الممطرة صباح اليوم (الأربعاء)، بينما أصدر مكتب الأرصاد الجوية في خبي ومكتب الموارد المائية وإدارة الموارد الطبيعية بالمقاطعة، تحذيرات مشتركة بشأن كوارث جيولوجية، كما توقع مركز الوقاية من الكوارث الجوية في خبي حدوث تشبع بالمياه في المناطق الحضرية.

ودعا مركز الارصاد جميع الوحدات في أنحاء المقاطعة إلى بذل قصارى جهدها لمكافحة الأمطار الغزيرة في المناطق الوسطى والجنوبية، فيما فعل المرصد الوطني الصيني صباح اليوم الأربعاء إنذار اللون البرتقالي من العواصف الممطرة، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام إنذارات الطقس المرمز بالألوان، في أجزاء كثيرة من البلاد، بما في ذلك مقاطعة خنان وسط الصين وخبي المجاورة.

وقال المرصد إن الأمطار الغزيرة والعواصف المطيرة من المتوقع أن تستمر من صباح اليوم الأربعاء حتى صباح الخميس في خنان والمقاطعات المجاورة لها، بينما ستشهد أجزاء من خنان وخبي أيضا عواصف ممطرة يصل منسوبها إلى 280 ملم.