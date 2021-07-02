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قوات الأمن الأفغانية تحبط خطة هجوم إرهابي على رحلة جوية

06:20 م الجمعة 02 يوليه 2021
قوات الأمن الأفغانية تحبط خطة هجوم إرهابي على رحلة جوية

قوات الأمن الأفغانية

كابول - (أ ش أ):

أعلن مسئول أمني أفغاني، اليوم الجمعة، أن إدارة الأمن الوطني الأفغانية، أحبطت خطة هجوم إرهابي على رحلة جوية كانت متجهة من إقليم هيرات إلى العاصمة كابول.

وبحسب بيان صادر عن إدارة الأمن الوطني، فقد اعتقلوا رجلاً في مطار هيرات كان يريد تنفيذ تفجير خلال رحلة جوية بين هيرات وكابول .. حسبما نقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.

وأوضح البيان، أن ضباط إدارة الأمن الوطني والشرطة الوطنية اعتقلوا رجلاً وضع متفجرات ومواد كيميائية وقنبلة يدوية داخل آلة موسيقية، مضيفًا أن المشتبه به يدعى سيد إدريس الله ويبلغ من العمر 33 عامًا، وولد في إقليم لوجار بأفغانستان، وكان ضمن ركاب رحلة هيرات-كابول، صباح اليوم الجمعة.

ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل عن علاقته بالشبكات الإرهابية.

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قوات الأمن الأفغانية أفغانستان كابول الإرهاب

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