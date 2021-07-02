المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لقضايا المناخ يزور موسكو

موسكو - أ ش أ

أعلن مصدر مطلع في موسكو أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لقضايا المناخ جون كيري من المقرر أن يزور العاصمة الروسية، مشيرا إلى أنه يجري الآن صياغة جدول الاجتماعات.

وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "من المقرر أن يقوم كيري بزيارة إلى موسكو، والموضوع الرئيسي لمباحثاته هو المناخ".

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بحث هاتفيا أمس الخميس مع جون كيري قضايا المناخ، حيث تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد أن لافروف وكيري تطرقا لقضايا التعاون الروسي الأمريكي في تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في سياق الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة في جلاسكو. وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة حول قضايا المناخ في سياق مناقشتها من قبل رئيسي روسيا والولايات المتحدة في قمة جنيف مؤخرا، مع التركيز على الحاجة إلى بناء تعاون روسي أمريكي في هذا المجال.