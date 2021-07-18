العاهل الأردني يزور الولايات المتحدة غدًا

وكالات

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، الأحد، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، سيبدأ غدًا الاثنين زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جلالة الملك عبدالله الثاني يبدأ يوم غد زيارة عمل ملكية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. اعرف أكثر عن أهداف وبرنامج الزيارة#الزيارة_الملكية #الأردن #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/lhjv6MT3jm — RHC (@RHCJO) July 18, 2021

وكان البيت الأبيض أعلن الجمعة الماضية، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، سيلتقي في واشنطن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الاثنين المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

ولم يذكر البيت الأبيض أي تفاصيل إضافية حول اللقاء المرتقب بين بايدن وملك الأردن.

وأصدر، البيت الأبيض الأربعاء، بيانًا رحب فيه بزيارة العاهل الأردني، وقال إن بايدن يتطلع إلى زيادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات.