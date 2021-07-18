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العاهل الأردني يزور الولايات المتحدة غدًا

08:38 م الأحد 18 يوليه 2021
العاهل الأردني يزور الولايات المتحدة غدًا

الملك عبدالله الثاني

وكالات

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، الأحد، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، سيبدأ غدًا الاثنين زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان البيت الأبيض أعلن الجمعة الماضية، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، سيلتقي في واشنطن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الاثنين المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

ولم يذكر البيت الأبيض أي تفاصيل إضافية حول اللقاء المرتقب بين بايدن وملك الأردن.

وأصدر، البيت الأبيض الأربعاء، بيانًا رحب فيه بزيارة العاهل الأردني، وقال إن بايدن يتطلع إلى زيادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

الملك عبدالله الثاني الأردن أمريكا جو بايدن

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