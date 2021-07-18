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جمهوريون بالشيوخ الأمريكي يشككون في الجدول الزمني لتمرير قانون البنية التحتية

06:56 م الأحد 18 يوليه 2021
جمهوريون بالشيوخ الأمريكي يشككون في الجدول الزمني لتمرير قانون البنية التحتية

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

شكك عضوان جمهوريان بارزان بمجلس الشيوخ الأمريكي في الجدول الزمني الذي وضعه الديمقراطيون لإنهاء المحادثات بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى حول قانون البنية التحتية، حيث قال أحدهما إنه لم يتضح بعد كيفية تمويل الخطة.

وقال السيناتور الجمهوري روب بورتمان من ولاية اوهايو إنه تفاوض على "التفاصيل النهائية" مع البيت الأبيض أمس السبت مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن بورتمان قوله لبرنامح "حالة الاتحاد" على شبكة "سي ان ان": "لازلنا نعمل على الخطة الأمر الأكثر أهمية هو القيام بها بطريقة صحيحة وليس وضع جدول زمني اعتباطي".

من جانبه، قال السيناتور بيل كاسيدي، وهو جمهوري من ولاية لويزيانا وعضو في مجموعة أساسية من أعضاء مجلس الشيوخ تتفاوض بشأن مشروع القانون، إن كيفية توفير الأموال لهذه التدابير لا تزال نقطة شائكة.

يذكر أن مجلس الشيوخ يناقش نهجًا يتضمن مسارين لتطبيق أجندة بايدن، وهما خطة ضرائب وانفاق اجتماعي بقيمة 5ر3 تريليون دولار، يدعمها الديمقراطيون ومشروع البنية التحتية المدعوم من الحزبين.

مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن قانون البنية التحتية الأمريكي أمريكا

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