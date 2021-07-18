منطقة ألمانية تعلن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات

برلين - (د ب أ)

أعلنت مساء اليوم السبت منطقة بيرتشسجادن لاند في بافاريا العليا بألمانيا حالة الطوارئ الكارثية بسبب الفيضانات.

وقال متحدث باسم مركز التحكم المتكامل في تراونشتاين في وقت متأخر من مساء السبت، إن الانهيارات الطينية كثيرة وأن الأعمال والمهام التى يواجهها طاقم الإطفاء والإنقاذ تفوق طاقتهم.

وقد تأثرت بشكل خاص بلدتا بيرتشتسجادن وبيشوفسفايزن في جنوب شرقى بافاريا.

وتم بالفعل إخلاء بعض المنازل. وطُلب من السكان إخلاء الأقبية وتجنب الشوارع، حيث كانت كميات كبيرة من المياه تتدفق عليهم.