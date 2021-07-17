الدفاع المدني العراقي يخمد حريقا داخل مطار المثنى وينقذ حاوية صواريخ

بغداد - (د ب أ)

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم السبت، إخماد حريق داخل مطار المثنى وإنقاذ حاوية للأعتدة والصواريخ وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "باجراء خاطف وتدخل سريع تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل حاوية للمواد الكهربائية المستهلكة تجاورها حاوية للأعتدة والصواريخ المتوسطة داخل مطار المثنى وسط بغداد".

وأضافت المديرية أن "فرق الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة وشجاعة قل نظيرها في مواجهة الخطر وأبعدت النيران عن حاوية الأعتدة المجاورة لموقع الحادث".

وأشارت إلى أن "الحريق انتهى دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم أضرارها المادية"، مطالبة على إثر ذلك بفتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

ويأتي هذا الحريق بعد أيام من حريق اندلع بمستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار والذي أسفر عن وفاة 60 شخصا وإصابة العشرات، بحسب إحصائية وزارة الصحة العراقية.